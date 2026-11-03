भारत बनाम न्यूजीलैंड: रोहित और कोहली के लिए क्या है कीवी टीम की रणनीति? सैंटनर ने किया खुलासा; जानें क्या कहा

पिच को लेकर क्या बोले सैंटनर

न्यूजीलैंड के कप्तान को उम्मीद है कि तेज गेंदबाजों को इन दोनों को रोकने के लिए पिच से मदद मिलेगी। सैंटनर को उम्मीद है कि कोहली और रोहित के सीरीज में खेलने से स्टेडियम में भीड़ भर जाएगी। कीवी कप्तान ने अपने करियर के आखिरी दौर में होने के बावजूद रोहित और कोहली द्वारा किए जा रहे शानदार प्रदर्शन की तारीफ की।



उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि वे कितने अच्छे हैं। उम्र बढ़ने के बावजूद वे लगातार अच्छा खेल रहे हैं। हमने इसे वेस्टइंडीज के खिलाफ देखा। मैंने इसे लंबे समय से देखा है। मैंने रोहित को आईपीएल में भी देखा है। हम जाहिर तौर पर एक गेंदबाजी ग्रुप के तौर पर बैठे हैं और चर्चा की है कि उनका लाइन-अप कैसा दिखता है, न्यूजीलैंड में कैसे काम करना है। हम जानते हैं कि इन पिचों पर कैसे काम करना है। जब यह थोड़ा अच्छा चल रहा होता है, तो यह कैसा दिखता है, और जब यह सपाट होता है, तो वह भी कैसा दिखता है?



रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए संभवतः यह आखिरी न्यूजीलैंड दौरा है। इस वजह से इन दोनों को वहां खेलते देखने के लिए दुनियाभर के क्रिकेट फैंस तो उत्साहित हैं ही, कीवी क्रिकेट फैंस बेहद रोमांचित हैं।