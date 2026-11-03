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भारत बनाम न्यूजीलैंड: रोहित और कोहली के लिए क्या है कीवी टीम की रणनीति? सैंटनर ने किया खुलासा; जानें क्या कहा

Tue, 03 Nov 2026 04:00 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 03 Nov 2026 04:00 PM IST
सार

  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत बुधवार से हो रही है।
  • इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे।
  • न्यूजीलैंड ने इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रणनीति बनाई है।

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India vs New Zealand: Kiwi team's strategy for Rohit Sharma and Virat Kohli? Mitchel Santner reveals
कोहली और रोहित - फोटो : BCCI

विस्तार
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भारत के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही पांच वनडे मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चिंता भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के विकेट हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा है कि उनकी कोशिश सीरीज में कोहली और रोहित के बल्ले को शांत रखने की होगी।
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सैंटनर ने कहा, मुझे लगता है कि हम उन्हें हर मैच में शुरू में ही रोकने की कोशिश करेंगे। हमने इंडिया का टॉप ऑर्डर लंबे समय से देखा है। रोहित और कोहली का रोल टॉप पर काफी हार्ड खेलना और फिर बीच में एक अच्छा स्कोर बनाना और फिर आखिर में अपनी ताकत से रन बढ़ाना है। 
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पिच को लेकर क्या बोले सैंटनर 
न्यूजीलैंड के कप्तान को उम्मीद है कि तेज गेंदबाजों को इन दोनों को रोकने के लिए पिच से मदद मिलेगी। सैंटनर को उम्मीद है कि कोहली और रोहित के सीरीज में खेलने से स्टेडियम में भीड़ भर जाएगी। कीवी कप्तान ने अपने करियर के आखिरी दौर में होने के बावजूद रोहित और कोहली द्वारा किए जा रहे शानदार प्रदर्शन की तारीफ की।

उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि वे कितने अच्छे हैं। उम्र बढ़ने के बावजूद वे लगातार अच्छा खेल रहे हैं। हमने इसे वेस्टइंडीज के खिलाफ देखा। मैंने इसे लंबे समय से देखा है। मैंने रोहित को आईपीएल में भी देखा है। हम जाहिर तौर पर एक गेंदबाजी ग्रुप के तौर पर बैठे हैं और चर्चा की है कि उनका लाइन-अप कैसा दिखता है, न्यूजीलैंड में कैसे काम करना है। हम जानते हैं कि इन पिचों पर कैसे काम करना है। जब यह थोड़ा अच्छा चल रहा होता है, तो यह कैसा दिखता है, और जब यह सपाट होता है, तो वह भी कैसा दिखता है?

रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए संभवतः यह आखिरी न्यूजीलैंड दौरा है। इस वजह से इन दोनों को वहां खेलते देखने के लिए दुनियाभर के क्रिकेट फैंस तो उत्साहित हैं ही, कीवी क्रिकेट फैंस बेहद रोमांचित हैं।
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