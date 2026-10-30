अजेय बढ़त ले चुके भारत की नजर चौथी जीत पर: कब-कहां और कैसे देखें मैच, कैसा रहेगा मौसम और पिच कितनी मददगार?

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IND vs NZ 4th T20I Preview: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। शुरुआती तीनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम की नजर अब लगातार चौथी जीत दर्ज करने और सीरीज में 4-0 की बढ़त हासिल करने पर होगी। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ वापसी करना चाहेगी। मुकाबले में भारतीय टीम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने के साथ गेंदबाजी संयोजन में भी बदलाव कर सकती है। विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। शुरुआती तीनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम की नजर अब लगातार चौथी जीत दर्ज करने और सीरीज में 4-0 की बढ़त हासिल करने पर होगी। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ वापसी करना चाहेगी। मुकाबले में भारतीय टीम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने के साथ गेंदबाजी संयोजन में भी बदलाव कर सकती है।

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सीरीज में भारत का दबदबा

भारतीय टीम ने मौजूदा सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजों के आक्रामक अंदाज ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा है। पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से प्रभावित किया, जबकि तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी टीम की बल्लेबाजी की गहराई को साबित किया। भारत ने दो मैच शेष रहते ही सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में टीम प्रबंधन के पास आगामी मुकाबलों में नए खिलाड़ियों को मौका देने और अलग-अलग संयोजनों को परखने का अवसर है।

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कुलदीप और वरुण को मिल सकता है मौका चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की नजर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने पर भी रहेगी। कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है। टीम प्रबंधन अक्षर पटेल या शानदार फॉर्म में चल रहे नमन धीर को आराम देने पर विचार कर सकता है।

गेंदबाजी में भी भारत के लिए कुछ चिंताएं रही हैं। भुवनेश्वर कुमार ने डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालकर प्रभावित किया है, लेकिन इस सीरीज में रन रोकने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं, प्रिंस यादव ने पिछले दो मुकाबलों में मयंक यादव को पीछे छोड़ते हुए अपनी जगह बनाए रखी है। ऐसे में उन्हें एक और मौका मिल सकता है।

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की उपलब्धता भी चर्चा का विषय है। वह एडडक्टर मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पिछले दो मैचों में नहीं खेल पाए थे। अगर वह चौथे मुकाबले में भी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका मिल सकता है।

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न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ीं, गेंदबाजी सबसे बड़ी चिंता

न्यूजीलैंड की टीम के लिए भारतीय बल्लेबाजों को रोकना बड़ी चुनौती बना हुआ है। टीम पहले ही मैट हेनरी के बिना खेल रही है, जबकि तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन पिंडली की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वेलिंगटन में खेले गए पिछले मुकाबले में भारतीय टीम ने पावरप्ले के दौरान रिकॉर्ड 118 रन बनाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की कमजोरियों को उजागर कर दिया था। कप्तान मिचेल सैंटनर ने गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें दूसरे गेंदबाजों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। ऑकलैंड का ईडन पार्क बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मैदान माना जाता है। ऐसे में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भारतीय शीर्ष क्रम के सामने अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी।

अभिषेक शर्मा पर रहेंगी खास नजरें भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में हैं। वेलिंगटन में उन्होंने महज 35 गेंदों में शतक जड़कर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का दम दिखाया था। यह उनका टी20 इंटरनेशनल में चौथा शतक और सभी टी20 मुकाबलों में 11वां शतक था।

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 की शुरुआत से टी20 में अभिषेक ने 200.6 के स्ट्राइक रेट से 1,984 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 13 अर्धशतक और तीन शतक निकले हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अभिषेक का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। जैकब डफी के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 228.3 और काइल जैमीसन के खिलाफ 338.1 रहा है। ऐसे में मेजबान टीम के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा।

स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी। मिचेल सैंटनर ने संजू सैमसन को सात पारियों में चार बार आउट किया है। वहीं, ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अक्षर पटेल पांच और कुलदीप यादव पांच में से चार पारियों में उन्हें आउट कर चुके हैं। यदि कुलदीप को मौका मिलता है, तो वह न्यूजीलैंड के मध्यक्रम के लिए चुनौती बन सकते हैं।

ऑकलैंड में कैसा रहेगा मौसम? भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 मुकाबले के दौरान ऑकलैंड में मौसम ठंडा रहने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

दिन के दौरान बारिश की संभावना करीब 55 प्रतिशत बताई गई है, हालांकि मैच के समय बारिश की आशंका बेहद कम रहने का अनुमान है। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों को पूरे मुकाबले का आनंद मिलने की उम्मीद है।

शाम से रात के बीच आर्द्रता लगभग 55 से 71 प्रतिशत के बीच रह सकती है। नमी के कारण गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों के लिए गेंद पर पकड़ बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, मौसम में बदलाव की स्थिति में मैच के दौरान परिस्थितियां प्रभावित हो सकती हैं।

ईडन पार्क की पिच कैसी होगी? ऑकलैंड का ईडन पार्क न्यूजीलैंड के छोटे मैदानों में गिना जाता है। यहां बाउंड्री अपेक्षाकृत छोटी होने के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का अच्छा मौका मिलता है। मौजूदा सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन को देखते हुए यह मुकाबला भी हाई-स्कोरिंग हो सकता है।

हालांकि, पिच पर स्पिन गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिलने की उम्मीद है। सतह से मिलने वाली पकड़ धीमी गेंदों को प्रभावी बना सकती है। दूसरी ओर, अधिक आर्द्रता के कारण गेंद गीली होने पर स्पिनरों के लिए उसे ग्रिप करना मुश्किल हो सकता है।

ऐसे में टॉस, शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजी और डेथ ओवरों में गेंदबाजी मैच का रुख तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड चौथा टी20? मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड, चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय

तारीख: शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026

समय: दोपहर 12:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

स्थान: ईडन पार्क, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड

टीवी पर प्रसारण: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर

लाइव स्ट्रीमिंग: SonyLIV एप और वेबसाइट पर

आप Amarujala.com पर मैच से जुड़े सभी अपडेट्स पढ़ सकते हैं।