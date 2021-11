{"_id":"619389ead43b5876597bd7d5","slug":"ind-vs-nz-t20-live-streaming-first-match-of-series-in-jaipur-know-when-how-and-where-to-watch","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IND vs NZ T20 Live Streaming: टी-20 सीरीज का पहला मैच जयपुर में, कब, कहां और कैसे देखें मैच की LIVE स्ट्रीमिंग","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

IND vs NZ T20 Live Streaming: टी-20 सीरीज का पहला मैच जयपुर में, कब, कहां और कैसे देखें मैच की LIVE स्ट्रीमिंग

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शक्तिराज सिंह Updated Wed, 17 Nov 2021 07:37 AM IST

सार India vs New Zealand (IND vs NZ) 1st T20I Live Streaming, Telecast: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच आज जयपुर में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम वर्ल्डकप की हार का बदला लेना चाहेगी। केन विलियमन के न होने से कीवी और कमजोर हुई है। ऐसे में भारत के पास मैच जीतने का अच्छा मौका है।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

टी-20 विश्वकप के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मैच आज जयपुर में खेला जाएगा। टीम इंडिया के पास न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्डकप की हार का बदला लेने का अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह टिम साउदी को टीम की कप्तानी दी गई है। वहीं स्पिन के अच्छे खिलाड़ी डेवोन कॉन्वे भी चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हैं। ऐसे में भारतीय टीम के पास सीरीज जीतने का आसान मौका है।



भारतीय टीम में भी रोहित, बुमराह और शमी जैसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन अवेश और वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ियों ने आईपीएल में कमाल किया था और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। आइए जानते हैं मैच के प्रसारण और ऑनलाइन टेलीकॉस्ट की सारी जानकारी।



कब खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला?

तीन टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मैच भारत-न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार यानी 17 नवंबर को खेला जाएगा।



कहां होगी भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी-20 की भिड़ंत?

यह मुकाबला जयपुर के सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।



कितने बजे होगा मैच?

मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा और पहली गेंद 7:00 बजे डाली जाएगी।



कहां देख सकते हैं लाइव मैच?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर अलग-अलग भाषाओं में देख सकते हैं। हिंदी-अंग्रेजी के अलावा इसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी देखा जा सकता है।



कहां देखें ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग?

मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन के साथ Disney+Hotstar पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच के लाइव अपडेट्स www.amarujala.com पर भी पढ़ सकते हैं।



दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-XI



भारत की टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, युजवेन्द्र चहल, मोहम्मद सिराज, अवेश खान।



न्यूजीलैंड की टीम: टिम साउदी (कप्तान), मार्टिन गुप्टिल, डेरिल मिशेल, टिम सीफर्ट, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिशेल सैंटनर, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट।