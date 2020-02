IND vs NZ: टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर टीम इंडिया की दावत

टीम इंडिया इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है। जहां उसे 21 फरवरी से टेस्ट सीरीज खेलनी है। टी-20 सीरीज में 5-0 से जीत के बाद वन-डे सीरीज में विराट सेना का सूपड़ा साफ हो गया था। अब टेस्ट सीरीज से पहले सपोर्ट स्टाफ के साथ पूरी भारतीय टीम वेलिंग्टन में भारतीय हाई कमिश्नर के निवास पर दावत के लिए पहुंची। इस रिसेप्शन में कप्तान विराट कोहली समेत पूरी टीम ने भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर यह फोटोज वायरल हो रहीं हैं।

New Zealand: Indian High Commission hosted a reception for the Indian Cricket Team in Wellington, today. India to play New Zealand in the 1st Test Match which begins on February 21. pic.twitter.com/1QAF1yi1Tx