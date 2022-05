{"_id":"628794bb5351ce4ccb0294de","slug":"former-cricketer-and-coach-ravi-shastri-shared-three-new-pics-in-different-look-photos-goes-viral","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ravi Shastri New Look: अतरंगी अंदाज में नजर आए रवि शास्त्री, लगातार तीन तस्वीरें शेयर कर लिखी मजेदार बात","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Fri, 20 May 2022 06:46 PM IST

सार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच और ऑलराउंडर रवि शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले और अपने फैंस के साथ खुलकर अपनी बात करने वाले शास्त्री इस बार अपने नए लुक के लिए चर्चा में हैं और फैंस को भी यह काफी पसंद आ रहा है।

विस्तार

‘Good mornings’ are optional if you haven’t slept at all. pic.twitter.com/4OhSYEg3Ln — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 20, 2022

My family lives in Mumbai and I live in the moment. pic.twitter.com/22BBncYoDL — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 20, 2022

You’re in her DMs. She’s on my VIP guestlist. pic.twitter.com/eJTzoVKMz3 — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 20, 2022

शास्त्री ने शुक्रवार को लगातार तीन ट्वीट किए और अपनी अलग-अलग तस्वीरें साझा की। इसके साथ ही उन्होंने सभी में रोचक कैप्शन भी दिए। तस्वीर में शास्त्री बिल्कुल अतरंगी अंदाज में नजर आ रहे। इसमें उन्होंने बैगनी रंग का जैकेट, काला चश्मा और गले में चेन डाली हुई है।उन्होंने अपनी पहली तस्वीर के कैप्शन में लिखा, "जब आप सोते नहीं हैं तो 'गुड मॉर्निंग' वैकल्पिक होता है।"इसके बाद उन्होंने दूसरी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मेरा परिवार मुंबई में रहता है और मैं इन पलों को जीता हूं।"शास्त्री इतने पर ही नहीं रूके और कुछ घंटे बाद एक और तस्वीर शेयर की। इस बार वह एक बुजुर्ग महिला के साथ नजर आए। इसके कैप्शन में भी उन्होंने कुछ अलग बात लिखी। उन्होंने लिखा, "आप उसके डीएम में हैं। वह मेरी वीआईपी गेस्टलिस्ट में है।"