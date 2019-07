क्रिस गेल ने भगोड़े माल्या से की मुलाकात, हुए जमकर ट्रोल, फैंस बोले- उसे भारत कोरियर करो

Please ask him to repay ₹9000crs to @TheOfficialSBI — Chandler Bing (@SarcasmChamp) July 13, 2019

Please courier him to india. Your will get a million dollar atleast reward. — Sampathkumar (@sampath_topc) July 13, 2019

गेल के इस ट्वीट के बाद भारतीय ट्विटर यूजर्स भड़क गए। कई फैंस ने क्रिस गेल को याद दिलाया कि विजय माल्या भारत में बैंकों का करोड़ों रुपये लेकर इंग्लैंड भागा हुआ है।