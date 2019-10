शाकिब के बैन के बाद दो धड़ों में बंटा क्रिकेट जगत, जानिए कौन विरोधी और कितने समर्थन में?

हालांकि इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के प्रतिबंध पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शाकिब के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है उल्टा उनकी सजा को और बढ़ाना चाहिए था।

No sympathy what’s so ever for Shakib Al Hasan ... Non what’s so ever ... In this era the players get briefed all the time about what they can & cant do and what that have to report straight away ... 2 yrs isn’t enough ... Should have been longer ...