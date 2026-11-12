{"_id":"6af4f2796b8c91cff40f0833","slug":"water-management-world-bank-praise-for-initiatives-in-india-encouraging-yet-many-challenges-remain-2026-11-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"जल प्रबंधन की मिसाल: भारत में पहलों की प्रशंसा उत्साहजनक, अभी भी बरकरार हैं कई चुनौतियां","category":{"title":"Opinion","title_hn":"विचार","slug":"opinion"}}
जल प्रबंधन की मिसाल: भारत में पहलों की प्रशंसा उत्साहजनक, अभी भी बरकरार हैं कई चुनौतियां
अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: न्यूज डेस्क Updated Thu, 12 Nov 2026 04:26 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन