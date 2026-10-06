{"_id":"6ac427f4a50eb44a7b009ee3","slug":"path-reducing-reliance-on-us-india-must-accelerate-efforts-to-boost-exports-many-regions-including-africa-2026-10-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"अमेरिका पर निर्भरता घटाने की राह: भारत को निर्यात के तेज प्रयास करने होंगे, अफ्रीका समेत किन हिस्सों में अवसर?","category":{"title":"Opinion","title_hn":"विचार","slug":"opinion"}}
अमेरिका पर निर्भरता घटाने की राह: भारत को निर्यात के तेज प्रयास करने होंगे, अफ्रीका समेत किन हिस्सों में अवसर?
जयंतीलाल भंडारी
Updated Tue, 06 Oct 2026 04:13 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 04:13 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन