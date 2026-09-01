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भारत को खुद अपनी राह बनानी होगी: ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में शामिल होना आसान नहीं, घरेलू क्षमता मजबूत करनी होगी
अनंत स्वरूप, सेक्रेटरी जनरल, फिक्की Published by: न्यूज डेस्क Updated Tue, 01 Sep 2026 08:47 AM IST
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