मानसिक संक्रमण के इस दौर में नई पीढ़ी को बचाना है तो महिलाओं के प्रति बदलने होंगे दृष्टिकोण

कई लोग आदर्श परिवार के विघटन और एकल परिवार की शुरुआत को किशोरों की मानसिक विकृति का कारण मानते हैं। ये एक हद तक सच हो भी सकता है लेकिन उन्हीं आदर्श परिवार में बाल यौन शोषण और व्यभिचार की समस्या कहीं-कहीं देखी गई है जो इसे आदर्श नहीं बनाती। रही बात नैतिक मूल्य और नैतिक शिक्षा की तो एक उम्र के बाद बचपन में पढ़ी गई बाल कहानियों का प्रभाव कम होने लगता है। या फिर किशोरों में पैदा हो रही यौन कुंठा उन मूल्यजनित शिक्षा को दबा देता है।



आजकल के एंड्रायड मोबाइल को किशोर लॉक रखते हैं और यहीं से लॉकर रूम का बीजारोपण शुरू होता है। मां-बाप बालपन में तो बच्चों पर ध्यान देते हैं और भले ही व्यक्तिगत स्तर पर कैसे भी हों किंतु बच्चों को नैतिक शिक्षा जरूर देते हैं। जब यही बच्चे किशोर होते हैं तो उनका बाहरी संपर्क और इंटरनेट के मायाजाल से राब्ता होता है। इस तरह माता-पिता के गिरफ्त से छूटकर वो इंटरनेट की दुनिया के वर्चुअल इंसान बन जाते हैं।



जो स्त्री सम्वेदना के मामले में शून्य हो जाता है। 'मॉर्फ्ड फोटो' इसी इमेजिनेशन की उपज है। जिसमें पसंदीदा स्त्री के चेहरे पर न्यूड शरीर चस्पा कर अपनी दबी कामनाओं की पूर्ति करने जैसी चीजें शामिल है। रेप कल्चर को एंजॉय करना उन्हें एक अलग तरह की मर्दवादी प्लेजर देता है।



प्रश्न यह उठता है कि इसपर नियंत्रण कैसे रखें। चाइल्ड लॉक तथा नजर रखने के तमाम उपक्रम बचपन तक ही सीमित होते हैं। ऐसी स्थिति में किशोरों पर नजर रखना बहुत मुश्किल है। इस अवस्था में पोर्न या यौन कुंठा से उनका ध्यान हटाने के लिए समाजीकरण की रणनीति को थोड़ा मोडिफाई करना होगा। किशोरों के स्वास्थ्य, साहित्य, सकारात्मक सिनेमा, समाज कार्य ही नहीं बल्कि गृह कार्य जैसे चीजों से जोड़ना होगा। उन्हें उन प्रत्येक कार्य को सिखाना होगा जो उन्हें एक बलात्कारी मानसिकता से निकालकर एक संवेदनशील मानव बनाए।



इस बात की व्यवहारिक पड़ताल के लिए खेल गांव पब्लिक स्कूल, इलाहाबाद के स्पोर्ट शिक्षक आलोक उपाध्याय से बातचीत की गई जो 11वीं तथा 12वीं के बड़े छात्रों को स्पोर्ट की ट्रैनिंग देते हैं। किशोर बच्चों को कैसे नियंत्री किया जाए। उनका कहना है कि ये किशोर छात्र ऐसे शिक्षक को पसंद करते हैं जो इनसे दोस्ताना बरताव करे और हंसी-खुशी के वातावरण में इन्हें कुछ सिखाए। यदि कोई शिक्षक इन्हें मारने-पीटने जैसा कृत्य करता है तो इनके मर्दवादी स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तथा ये स्कूल के बाहर उनसे निपटते की ठान लेते हैं।



बच्चों का प्राथमिक शिक्षालय उनका घर होता है जहां से उन्हें सही-गलत एवं मर्द-औरत की ट्रेनिंग मिलती है। द्वितीयक शिक्षालय स्कूल होता है। आजकल पब्लिक स्कूल में शिक्षकों का छात्रों के ऊपर जोर-जबरदस्ती एवं मार-पीट पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। कई बार यह देखने को मिलता है कि स्कूल में किशोरों द्वारा की गई गलतियों को बाहर न फैल जाने की नीयत से स्कूल में ही दबा दिया जाता है ताकि स्कूल की प्रतिष्ठा न बाधित हो।



सुझाव जो अमल में लाए जा सकते हैं

माता पिता को बच्चों का दोस्त बनना होगा। बच्चों के लिए समय निकालकर उनसे दोस्ताना रवैया अपनाना चाहिए तथा सही और गलत का फर्क बताना चाहिए। इसके साथ लड़कों को संवेदनशील बनाने के लिए मर्द औरत के काम के भेद को खत्म कर उन्हें घरेलू काम जो उन्हें एक अच्छा इंसान बना सके, सिखाना होगा। चूंकि ये रास्ता बहुत दुरूह और दुष्कर है, अतः किशोरजनित अपराध का डिफेंस भी तैयार करना होगा। अपनी बेटियों को सशक्त बनाना होगा।



बाल यौन शोषण से बचाव की ट्रेनिंग और उनकी आवाज को बुलंद करने की दिशा में पहल करना होगा। सेक्स एजुकेशन को कंपल्सरी करना होगा। अच्छा तो यह हो कि माता-पिता बच्चों से सीधे या फिर घुमा-फिरा कर सलाह दें। पति-पत्नी के बीच के हिंसात्मक तथा तनावपूर्ण संबंधों पर काम करने की जरूरत है। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात जो कभी अब्दुल कलाम ने कही थी कि

'children don't learn the lesson which we teach them they only learn from our behaviour and attitude'.