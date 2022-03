International Women's Day 2022: विश्व महिला दिवस के बीच "उन दिनों की बात"..!

2018 में मैं एक रिसर्च एसोसिएट कम कंटेंट क्रिएटर के तौर पर हाइटेक सिटी, हैदराबाद में जॉब कर रही थी। एक दिन मैंने एक Urgent Leave application मेल लिखा। एचआर ने कहा कि मैं cc में बाकी बॉस को भी रख लूं। मैंने वैसा ही किया। फिर आधे घंटे के बाद एचआर का कॉल आ गया।



उन्होंने कहा, "Rani, what kind of cause You have mentioned in your mail" don't you know to mention the medical cause in a proper way." मैंने कहा," sorry, I didn't get you! And I think, I haven't mentioned anything inappropriate in the mail. I only mentioned the right cause ma'am.



उन्होंने कहा, You shouldn't have written "Urgent Leave Due to Menstrual Period Cramps". Just write it "Female Problem" from next time. और इतना कहकर मोहतरमा ने फोन कट कर दिया। और ऐसा ही ज्ञान मुझे मेरे Leave Application के प्रति उत्तर में भी मिला।

Hello Sir/Ma'am Happy Pongal!



I apologise for the inconvenience you had after knowing the reason of my urgent leave. At first, the company asked me to mention the exact reason of my leave but it seems inappropriate for them to accept that I directly stated "MenstruaI Cramps" being the reason of my sickness. They sincerely suggested me to use "Female Problem" instead of what I mentioned.



Therefore, I request you to take a time to reflect on this situation where a word that disgusted you immensely, we deal with it every single month. Also, we always make sure that it never hinders with our work commitments.



At last, I am obliged to enlighten you that Menstruation is the elimination of the thickened lining of the uterus (endometrium) from the body through the vagina and not only a 'Female Problem'. I hope you will reflect on this and together we can help society to end this taboo.



Thanks!



Sincerely Sweta Rani



(उसी दिन कंपनी ने मेरा हिसाब किताब कर दिया। )



#hyderabaddiaries #menstrualcycle