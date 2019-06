पिता के नाम पहला खत: आज तक सिखाई हर बात के लिए शुक्रिया

old age crisis and problems in indian society दिल्ली में बुजुर्ग भाई-बहन की मौत ने समाज के गिरते मूल्यों की तरफ इशारा किया है। बीमारी, लाचारी और अनदेखी से भाई बहन की मौत हो गई। लेकिन न तो परिवार नजदीक था, न समाज।

15 जून 2019