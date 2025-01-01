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Hindi News ›   City & states ›   Yashvardhan scored 25 runs and Samant scored 24 runs.

यशवर्धन ने 25 रन और सामंत ने 24 रन बनाए

Sun, 15 Nov 2026 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:12 AM IST
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झज्जर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लीग मुकाबले में पंजाब ने हरियाणा को चार विकेट से हरा दिया। मैच में हरियाणा की ओर से खेलते हुए झज्जर निवासी यशवर्धन दलाल और सामंत जाखड़ ने 25 और 24 रन बनाए। यशवर्धन ने तीन कैच पकड़े, जबकि सामंत ने एक विकेट लेने के साथ एक कैच भी लपका।
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इंदौर के द डेली कॉलेज में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। हरियाणा ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 190 रन बनाए। यशवर्धन ने 22 गेंदों में दो चौकों की मदद से 25 रन बनाए। वहीं, सेक्टर-6 निवासी सामंत ने 12 गेंदों में तीन छक्कों की मदद से 24 रन की पारी खेली।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने 19.1 ओवर में छह विकेट पर 193 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। सामंत ने तीन ओवर में 41 रन देकर एक विकेट हासिल किया।
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इनसेट...
विकास सिंह ने 17 रन बनाए, गोवा को मिली हार
झज्जर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लीग मुकाबले में विदर्भ ने गोवा को सात विकेट से हरा दिया। मैच में बहादुरगढ़ निवासी विकास सिंह ने गोवा की ओर से खेलते हुए आठ गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 17 रन बनाए।
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पहले बल्लेबाजी करते हुए गोवा ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 146 रन बनाए। जवाब में विदर्भ ने 17.3 ओवर में तीन विकेट पर 150 रन बनाकर जीत दर्ज की। विकास ने गेंदबाजी में एक ओवर में 11 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।
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