टीन शेड लगाते समय गिरा श्रमिक, मौत

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माछरौली। जिले के गांव लुहारी स्थित निर्माणाधीन वेयरहाउस में शुक्रवार को टीन शेड लगाने के दौरान ऊंचाई से गिरने से प्रवासी श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बांसखेड़ा मथना जत्थी निवासी करीब 23 वर्षीय शांति स्वरूप के रूप में हुई है। साथी अरुण कुमार ने बताया कि शांति स्वरूप दो दिन पहले ही वेयरहाउस में काम करने आया था। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे टीन शेड लगाते समय वह अचानक ऊंचाई से नीचे गिर गया। गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया।