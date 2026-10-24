नेहरू कॉलेज में प्रश्नोत्तरी में हिमांशु की टीम प्रथम, श्लोकोच्चारण में प्रिया अव्वल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संस्कृत श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में बीए द्वितीय वर्ष की प्रिया प्रथम, इसी कक्षा की दीपिका द्वितीय और बीए प्रथम वर्ष के संतोष कुमार तृतीय रहे। प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृत विभागाध्यक्ष माधव प्रसाद वोस्ती ने किया।प्रभारी प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार पूनिया ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों को इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी हासिल करने तथा सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। डॉ. प्रताप फलसवाल ने प्रश्नोत्तरी में क्विज मास्टर की भूमिका निभाई। आयोजन में प्राध्यापक विप्लव शर्मा, हर्षिता शर्मा, नवीन कुमार और कृष्ण कुमार ने सहयोग दिया।प्रतियोगिताओं का निर्णय प्रो. संदीप दहिया, प्रो. पुष्पेंद्र काद्यान, राकेश पसरीजा और विनय कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. प्रियंका, पंकज, आन्या सांगवान और डॉ. सोनी मौजूद रहे।