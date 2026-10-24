म्यांमार: 'दाहिने हाथ में बहुत दर्द', किस बीमारी से जूझ रहीं 81 वर्षीय सू की; फोन पर बात कर बेटे से क्या कहा?

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समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, म्यांमार की सैन्य सरकार ने गुरुवार को किम एरिस को अपनी मां से फोन पर बात करने की अनुमति दी। किम ने लंदन स्थित म्यांमार के दूतावास से फोन किया, जबकि सू ची म्यांमार की राजधानी नेपीडॉ में थीं।शुक्रवार को बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए 49 वर्षीय किम ने कहा कि उनकी मां की आवाज अब भी पहले जैसी मजबूत सुनाई दे रही थी। हालांकि, उनकी आवाज में थोड़ी खराश थी, जैसे उन्हें सर्दी-जुकाम हो। किम ने बताया कि इतने लंबे अंतराल के बाद बातचीत होने के बावजूद कुछ मायनों में ऐसा लगा, मानो ज्यादा समय बीता ही न हो।बातचीत का एक भावुक पहलू यह रहा कि अपनी परेशानियों के बावजूद आंग सान सू ची ने सबसे पहले बेटे की खैरियत पूछी। किम एरिस के अनुसार, उनकी मां ने बातचीत शुरू करते ही पूछा कि क्या वह अपना ध्यान ठीक से रख रहे हैं। किम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह अपना ख्याल रख रहे हैं। आंग सान सू ची के दो बेटे हैं, जिनके पिता ब्रिटिश शिक्षाविद माइकल एरिस थे। माइकल एरिस का निधन हो चुका है।किम एरिस ने बातचीत के दौरान अपनी मां की सेहत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सू ची ने अपने दाहिने हाथ में काफी दर्द होने की बात कही। किम के मुताबिक, उन्हें आशंका है कि उनकी मां को टेंडिनाइटिस की समस्या हो सकती है, जिसमें टेंडन में सूजन या जलन के कारण दर्द हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाथ में दर्द के कारण कुछ मौकों पर उनकी मां के लिए उसका इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो जाता है। सू ची ने अपनी सेहत को सामान्य बताया, लेकिन किम ने कहा कि उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच सैन्य डॉक्टरों द्वारा हर छह महीने में की जाती है। उन्होंने इन जांचों पर भरोसे को लेकर भी संदेह जताया।आंग सान सू ची को फरवरी 2021 में उस समय हिरासत में ले लिया गया था, जब म्यांमार की सेना ने उनकी निर्वाचित सरकार को सत्ता से हटा दिया था। इसके बाद से वह ज्यादातर समय बाहरी दुनिया से संपर्क से दूर रही हैं। उन्हें विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 18 साल की सजा दी गई है और फिलहाल वह नजरबंदी में हैं। हालांकि, उनके समर्थकों और मानवाधिकार संगठनों ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उनकी वैधता पर सवाल उठाए हैं। यह पहली बार नहीं है जब सू ची को लंबे समय तक स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। इससे पहले भी वह 1989 से 2010 के बीच करीब 15 साल तक नजरबंदी में रही थीं।