हनी ट्रैप में 13 लाख रुपये मांगने की आरोपी महिला गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार आरोपियों को तीन लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया था। अब महिला से पूछताछ कर मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।थाना सेक्टर-6 प्रभारी उपनिरीक्षक सत्यवीर सिंह ने बताया कि बहादुरगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसके कार्यालय में नौकरी मांगने पहुंची एक युवती ने उस पर छेड़खानी के आरोप लगाए। इसके बाद मामले में समझौता कराने के नाम पर 13 लाख रुपये मांगे गए।पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को तीन लाख रुपये लेते हुए पकड़ लिया था। उनके कब्जे से नकदी के अलावा मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की गई थी।