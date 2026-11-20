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दुकानदारों के मुताबिक इस बार पारंपरिक पहनावे के साथ-साथ थीम आधारित और कस्टम डिजाइन वाले कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ी है। कारोबारियों को इस सीजन में 10 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।बहादुरगढ़ के मेन बाजार में रेडीमेड कपड़ा विक्रेता सुशील कुमार ने बताया कि बाजार में दुल्हनों के लिए लहंगे 12 हजार से 55 हजार रुपये तक उपलब्ध हैं। वहीं दूल्हों की शेरवानी सात हजार से 20 हजार रुपये बिक रही है। इनमें 10 से 12 हजार रुपये वाली शेरवानी की मांग अधिक है। शहर के बुटीक में भी इन दिनों अच्छी ग्राहकी है।यहां दो महीने पहले से ही शेरवानी समेत अन्य कपड़ों की सिलाई के लिए बुकिंग शुरू हो जाती है, ताकि फिटिंग और डिजाइन में कोई कमी न रहे।नाहरा-नाहरी रोड के कपड़ा व्यापारी विक्रम जैन ने बताया कि लोग बहादुरगढ़ से दिल्ली जाकर भी कपड़े खरीदते हैं, लेकिन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बाजार में आकर्षक डिजाइन वाले वस्त्रों का स्टॉक मंगवाया गया है।इस बार दूल्हा-दुल्हन की थीम पर आधारित कपड़ों की मांग अधिक है। इनमें पिंक और डार्क ग्रीन, रेड और डार्क ग्रीन जैसे कलर कॉम्बिनेशन के साथ सिल्वर कपड़ों पर सुनहरे धागों की कढ़ाई वाले परिधान शामिल हैं। वहीं, दुल्हनों के लिए कांजीवरम और बनारसी साड़ियां आठ हजार से 25 हजार रुपये तक उपलब्ध हैं।किराये पर कपड़े लेने का बढ़ रहा है चलनमेन बाजार के दुकानदार मुरली मनोहर ने बताया कि शादी में दूल्हा-दुल्हन के कपड़ों पर हजारों रुपये खर्च करने के बजाय अब लोग इन्हें किराये पर लेना पसंद कर रहे हैं। बाजार में दुल्हनों के लिए डिजाइनर लहंगे, भारी साड़ियां और गाउन, जबकि दूल्हों के लिए शेरवानी, सूट, साफा और अन्य पारंपरिक परिधान किराये पर उपलब्ध हैं। कपड़ों की कीमत के मुकाबले कम किराया देकर मनपसंद डिजाइन और लेटेस्ट फैशन के परिधान मिल जाते हैं। यही वजह है कि बजट में शादी करने वाले परिवारों के साथ-साथ फैशन के शौकीन युवा भी इस विकल्प को पसंद कर रहे हैं।किराये पर कपड़ों के अनुमानित दामदुल्हन का डिजाइनर लहंगा : 3,000 से 6,000 रुपयेदूल्हे की शेरवानी : 2,000 से 4,000 रुपयेब्राइडल गाउन : 2,000 से 5,000 रुपयेभारी साड़ी : 1,000 से 2,500 रुपयेदूल्हे का सूट : 1,200 से 2,000 रुपयेफोटो 83: शहर में एक दुकान पर साड़ी खरीदती महिलाएं। संवादफोटो 84: शहर की एक दुकान में खरीदारी करते लोग। संवाद