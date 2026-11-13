Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Valve strikes young man in the eye while he is inflating a tire at

रोडवेज वर्कशॉप में हवा भरते समय युवक के आंख में लगा वाल्व, घायल

Fri, 13 Nov 2026 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Valve strikes young man in the eye while he is inflating a tire at
फोटो-65: पीजीआई में भर्ती निखिल। स्रोत परिजन
बहादुरगढ़। शहर के पुराना बस अड्डा स्थित रोडवेज वर्कशॉप में बुधवार को टायर में हवा भरते समय वाल्व निकलकर प्रशिक्षु निखिल की बाईं आंख में जा लगा। गंभीर हालत में उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। वीरवार को घटना के विरोध में साथी प्रशिक्षुओं ने प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग उठाई। निखिल लाइनपार के विकास नगर के रहने वाले हैं।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, निखिल वर्कशॉप की टायर शॉप के बाहर टायर में हवा भर रहे थे। अत्यधिक दबाव के कारण अचानक झटके से वाल्व आंख में जा लगा। उसे पहले अस्पताल ले जाया गया जहां से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन


ट्रेड के बजाय दूसरे काम कराने का आरोप
प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षु अजय, राहुल, अमरपाल, मोहित, मोहन और हर्ष सहित अन्य ने आरोप लगाया कि वे आईटीआई की डीएसटी नीति के तहत रोडवेज वर्कशॉप में अप्रेंटिस कर रहे हैं लेकिन उनसे उनके ट्रेड के बजाय दूसरे काम कराए जाते हैं। निखिल का ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है फिर भी उसे जबरन टायर में हवा भरने और पंचर लगाने के काम में लगाया गया था। इसी कारण वह हादसे का शिकार हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर हटाने की धमकी दी जाती है और जोखिम भरे कामों के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रशिक्षु अजय ने बताया कि उसका ट्रेड फिटर है लेकिन पिछले एक साल से उससे टायर में हवा भरने का काम कराया जा रहा है। प्रशिक्षुओं का आरोप है कि हादसे के बाद वर्कशॉप इंचार्ज या अन्य जिम्मेदार अधिकारी मदद के लिए आगे नहीं आए।



वर्जन
आईटीआई प्रशिक्षुओं से काम लेना आईटीआई इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी है। हमारे यहां हादसा जरूर हुआ है लेकिन इसमें किसी को दोष देना उचित नहीं। प्रशिक्षुओं के आरोप बेबुनियाद हैं।
-रामकुमार हुड्डा, सुपरवाइजर, रोडवेज वर्कशॉप

फोटो-65: पीजीआई में भर्ती निखिल। स्रोत परिजन

फोटो-65: पीजीआई में भर्ती निखिल। स्रोत परिजन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed