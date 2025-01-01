Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Two people killed, woman injured in three road accidents

तीन सड़क हादसों में दो लोगों की मौत, महिला घायल

Tue, 10 Nov 2026 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर हुए तीन सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हुई है। दुल्हेड़ा के पास ट्रक की चपेट में आने से सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारी की जान चली गई। वहीं, केएमपी पर ट्रक में लोहे के एंगल घुसने से हेल्पर की मौत हो गई। तीसरा हादसा गांव कसार में हुआ, जहां कार की टक्कर से महिला घायल हो गई। संबंधित थानों की पुलिस ने शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


नजफगढ़ निवासी अमित शर्मा ने बादली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पिता सत्यओम शर्मा सेना से सेवानिवृत्त थे। सात नवंबर को वह स्कूटी पर सवार होकर डाबोदा गए थे। सुबह करीब सवा दस बजे सूचना मिली कि दुल्हेड़ा के पास उनका सड़क हादसा हो गया है। परिजन मौके पर पहुंचे तो सत्यओम शर्मा का शव ट्रक के नीचे दबा हुआ था। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम कराया गया। अमित की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन


दूसरे हादसे में ट्रक हेल्पर जयवीर महतो की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी सूरज यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका भतीजा जयवीर महतो ट्रक पर हेल्पर था। वह ट्रक मालिक एवं चालक संजय के साथ मानेसर से मोबिल ऑयल के ड्रम लेकर खरखौदा स्थित मारुति कंपनी गया था। वहां से लौटते समय केएमपी पर डाबोदा के पास हादसा हो गया। शिकायत के अनुसार ट्रक मालिक संजय की लापरवाही के कारण ट्रक में लोहे के एंगल घुस गए और उनकी चपेट में आने से जयवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। थाना सदर एसएचओ मनोज कुमार ने कहा कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


तीसरा हादसा गांव कसार में हुआ। यहां कार की चपेट में आने से सुमन नाम की महिला घायल हो गई। उसे उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हादसे के संबंध में जांच कर रही है। थाना सेक्टर-6 एसएचओ सत्यवीर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed