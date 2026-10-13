फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Training of teachers under the Nipun Haryana Mission concluded.

निपुण हरियाणा मिशन के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न

Tue, 13 Oct 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
झज्जर। निपुण हरियाणा मिशन के तहत जिले के चारों खंडों में प्राथमिक शिक्षकों के प्रथम बैच का छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में शिक्षकों की दक्षता बढ़ाना और बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार करना था। समापन पर शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
विज्ञापन

खंड बेरी में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला, जिला परियोजना समन्वयक अनिल शर्मा और जिला निपुण समन्वयक डॉ. सुदर्शन पूनिया मौजूद रहे। राजबाला ने शिक्षकों से प्रशिक्षण में सीखी विधियों को कक्षा में लागू करने का आह्वान किया। अनिल शर्मा ने बच्चों के सीखने के स्तर का नियमित आकलन करने पर जोर दिया।
विज्ञापन

डॉ. सुदर्शन पूनिया ने गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित शिक्षण पद्धतियां अपनाने की अपील की। प्रशिक्षण में सुनीता और मोनिका ने मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. सुनीता देवी सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed