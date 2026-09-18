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Hindi News ›   City & states ›   Three players' outstanding performance in Under-16 inter-district cricket.

तीन खिलाड़ियों का अंडर-16 अंतर जिला क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन

Fri, 18 Sep 2026 11:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Fri, 18 Sep 2026 11:33 PM IST
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झज्जर। जिले के तीन खिलाड़ियों यशवर्धन राठी, प्रणव दहिया और प्रियांशु शर्मा ने हाल ही में अंडर-16 अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया। इन तीनों ने प्रतियोगिता में ऑलराउंडर खेल दिखाया। हरियाणा के विभिन्न खेल मैदानों में 31 अगस्त से 14 सितंबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था।
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प्रतियोगिता में झज्जर की टीम क्वार्टर फाइनल में फरीदाबाद से हारकर बाहर हो गई। फरीदाबाद की टीम ने अंडर-16 प्रतियोगिता की ट्रॉफी जीती। यशवर्धन राठी ने छह पारियों में 19 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 156 रन बनाए। उनका उच्चतम स्कोर 82 रन रहा, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। राठी ने 9 विकेट भी हासिल किए, जिसमें एक बार चार विकेट लिए। प्रणव दहिया ने छह पारियों में 18 चौकों और एक छक्के की मदद से 152 रन बनाए। उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 54 रन रहा, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। दहिया ने 10 विकेट भी लिए, जिसमें एक बार चार विकेट शामिल थे।
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प्रियांशु शर्मा ने छह पारियों में 20 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 160 रन बनाए। उनका उच्चतम स्कोर 53 रन रहा, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। शर्मा ने प्रतियोगिता में दो विकेट भी प्राप्त किए। तीनों खिलाड़ियों ने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से प्रभावित किया।
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