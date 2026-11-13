आज से बदलेगा मौसम, दो दिन छाए रहेंगे बादल, बढ़ेगी ठंड
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:00 AM IST
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बहादुरगढ़। क्षेत्र में मौसम का मिजाज शुक्रवार से बदलने की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते लगातार दो दिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी और ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। मौसम के इस बदलाव से दिन और रात के तापमान में अंतर कम होने की संभावना है।
फिलहाल क्षेत्र में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वीरवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में बदलाव के बाद अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 29 से घटकर 27 डिग्री तक पहुंच सकता है।
उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने बताया कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 10 दिनों के दौरान ठंड का असर और बढ़ने के आसार हैं। इस अवधि में अधिकतम तापमान करीब सात डिग्री तक गिर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री से लुढ़ककर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इससे सुबह और रात के समय ठंड अधिक महसूस होगी।
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फिलहाल क्षेत्र में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वीरवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में बदलाव के बाद अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 29 से घटकर 27 डिग्री तक पहुंच सकता है।
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उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने बताया कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 10 दिनों के दौरान ठंड का असर और बढ़ने के आसार हैं। इस अवधि में अधिकतम तापमान करीब सात डिग्री तक गिर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री से लुढ़ककर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इससे सुबह और रात के समय ठंड अधिक महसूस होगी।
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