गाड़ी चालक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर

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साल्हावास। मातनहेल-बहुझोलरी सड़क पर गाड़ी चालक ने मोटरसाइकिल सवार मदनलाल को टक्कर मारकर घायल कर दिया। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज गाड़ी चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में मदन लाल निवासी झाड़ली ने बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल को लेकर खानपुर किसी काम से गया था। जब वह रात साढ़े छह बजे वापस घर आ रहा था तो पावर प्लांट झाड़ली के गेट के पास पीछे से तेज रफ्तार व गफलत लापरवाही से चलाकर ला रहे गाड़ी चालक ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी। इससे वह मोटरसाइकिल सहित सड़क पर जा गिरा और बेहोश हो गया फिलहाल रोहतक पीजीआई में उसका इलाज चल रहा है।