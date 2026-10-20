10 मुंह वाला रावण आज जल जाएगा, दशकों से मुंहबाये खड़ी समस्याएं कब होंगी खत्म

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टूटी सड़कें और गड्ढे बने परेशानीशहर के कई मुख्य मार्गों और अंदरूनी हिस्सों में सड़कें जर्जर हालत में हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी होती है। इनको जल्द ठीक कराया जाए ताकि दुकानदारों का व्यापार प्रभावित न हो।राकेश अरोड़ा, प्रधान व्यापार मंडलजलभरावबारिश के मौसम में पूरे शहर में जलभराव हो जाता है। बाजार में कई-कई फीट का पानी जमा हो जाता है। इससे आवागमन प्रभावित होता है। इसका स्थायी समाधान होना चाहिएहैप्पी मेहरा, दुकानदारसीवर ओवरफ्लोशहर में कई जगहों पर सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण कई कॉलोनियों और बाजारों में गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे नारकीय स्थिति पैदा हो जाती है। सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है।डॉ. गौतम आर्यकचरा प्रबंधन और साफ-सफाईशहर में नियमित कचरा उठान न होने के कारण कई जगहों पर कूड़े के ढेर और मलबे के ढेर लगे रहते हैं। सड़कों को ही डंपिंग पॉइंट बना रखा है। इस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है।सुभाष सोनी, समाजसेवीसार्वजनिक पार्कों में बढ़ें सुविधाएंशहर के पार्कों का रखरखाव ठीक न होने और बुनियादी नागरिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण में कमी के कारण लोगों को असुविधा होती है। पार्कों में करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है लेकिन चौकीदार न होने के कारण रखरखाव में परेशानी आ रही है। इन पर समुचित ध्यान दिया जाना जरूरी है।सतपाल सैनी, व्यापारीजामशहर के मुख्य बाजारों और चौराहों के आसपास पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। पार्किंग की कमी से खरीदारी करने वाले लोग फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। शहर में कुछ सड़क निर्माण और कुछ फुटपाथ पर अवैध पार्किंग के कारण जाम की समस्या बनी हुई है। शहर में एक बड़ी पार्किंग की जरूरत है।अतिक्रमणशहर के मुख्य मार्गों, बाजारों में इन दिनों अतिक्रमण बढ़ गया है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है ताकि खरीदारी भी आसानी से बाजार में आकर सामान खरीद सके। सामान रखने की लिमिट तय होनी चाहिए।धर्मेंद्र बसवाल, संचालक, मिशन छायायुवाओं में नशीली दवाओं का बढ़ता चलनशहर के पार्कों, कुछ सुनसान इलाकों जैसे फ्लाईओवर के नीचे नशीले पदार्थों और इंजेक्शन के मिलने की घटनाओं से सुरक्षा और सामाजिक चिंताएं जुड़ी हैं। इस तरफ पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।वर्जनशहर में सीवरेज व पेयजल को लेकर प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इनके टेंडर लगेंगे। उसके बाद काम शुरू होंगे।वर्जनशहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर मुनादी करवाई गई है। यदि लोग अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो नगर परिषद अभियान चलाएगा।आनंद मलिक, सेनेट्री इंस्पेक्टर, नगर परिषद