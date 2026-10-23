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Hindi News ›   City & states ›   The Sarpanch visited various villages to extend invitations for the agricultural fair.

कृषि मेले के लिए सरपंच ने गांव-गांव जाकर दिया न्योता

Fri, 23 Oct 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:51 AM IST
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बादली। गांव हसनपुर में 23 अक्तूबर को कृषि सम्मेलन एवं मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बादली के सरपंच आनंद गुलिया ने गांव-गांव जाकर किसानों को निमंत्रण दिया और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।
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उन्होंने बताया कि मेले में फल-सब्जी उत्पादन, पेरि-अर्बन खेती, डेयरी, मत्स्य पालन और मोटे अनाज की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ सहित कृषि विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक खेती के तरीके बताएंगे। उन्होंने कहा कि मेला किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर उपलब्ध कराएगा।
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