फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   The saga of Rama, brought to life through Kathak and music, captivates the heart.

कथक और संगीत से जीवंत की रामगाथा, मोहा मन

Tue, 20 Oct 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
The saga of Rama, brought to life through Kathak and music, captivates the heart.
-फोटो 87 : दुर्गा पूजा महोत्सव में मंचन करते कलाकार। स्रोत एसोसिएशन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


बहादुरगढ़। दुर्गा पूजा के अवसर पर बहादुरगढ़ कल्चरल एसोसिएशन की ओर से रामनगर कॉलोनी स्थित काली मंदिर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वरांजलि कथक एकेडमी की छात्राओं ने कथक, संगीत और अभिनय के माध्यम से भगवान श्रीराम की जीवन गाथा प्रस्तुत की।
‘लंका से अयोध्या तक’ विषय पर आधारित करीब दो घंटे की नृत्यनाटिका ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एकेडमी की निदेशक डॉ. श्रुति गुप्ता के मार्गदर्शन में छात्राओं ने लयबद्ध नृत्य और भावपूर्ण अभिनय से श्रीराम के जीवन तथा विजय के प्रसंगों को मंच पर साकार किया।
विज्ञापन

वर्ष 2007 से बहादुरगढ़ में सक्रिय स्वरांजलि कथक एकेडमी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रचार-प्रसार में जुटी है। एकेडमी की ओर से प्रतिवर्ष भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, धार्मिक मूल्यों और पौराणिक गाथाओं से जोड़ना है। कार्यक्रम में नंबरदार एसोसिएशन के जिला चेयरमैन सतीश नंबरदार, अधिवक्ता गौरव राठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन




-फोटो 87 : दुर्गा पूजा महोत्सव में मंचन करते कलाकार। स्रोत एसोसिएशन



-----------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed