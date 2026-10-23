बिना एसएमएस कंबाइन चलाने पर मशीन होगी जब्त

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इसी कड़ी में वीरवार को गांव रोहद में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत जागरूकता शिविर लगाया गया। कृषि विभाग के एसडीओ डॉ. सुनील कौशिक ने किसानों से पराली नहीं जलाने और उचित प्रबंधन करने की अपील की।उन्होंने कहा कि किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर और रोटावेटर जैसे कृषि यंत्रों से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।