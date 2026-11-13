किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार : डॉ. अरविंद

विज्ञापन

वह वीरवार को अपने दादा पंडित जानकी प्रसाद शर्मा की स्मृति में आयोजित तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के बाद बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भंडारे में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों के बीच पराली नहीं जलाने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लगातार अपील का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अभी भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में वहां भी किसानों को अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है।कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि उनके दादा पंडित जानकी प्रसाद शर्मा का संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक चिंतन, समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनका संत कबीरदास की वाणी और आध्यात्मिक चिंतन से गहरा लगाव था।