फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   The devotees danced on the songs of Khatu Naresh, the Seth of the world, Photo State, our greatest Baba...

सेठों के सेठ खाटू नरेश, दुनिया के सेठ फोटो स्टेट, बाबा हमारा सबसे ग्रेट...पर झूमे श्रद्धालु

Sun, 25 Oct 2026 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। सेक्टर-9 स्थित हुडा ग्राउंड में शुक्रवार रात श्री भगवती युवा मित्र मंडली की ओर से माता रानी का भव्य जागरण आयोजित किया गया। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपनी मधुर आवाज और भक्तिमय प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि पूरा पंडाल माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। जागरण में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी के दरबार में शीश नवाया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। गायक मित्तल ने सेठों के सेठ खाटू नरेश, दुनिया के सेठ फोटो स्टेट, बाबा हमारा सबसे ग्रेट...भजन प्रस्तुत करते ही पंडाल में श्रद्धालु जमकर झूम उठे।
विज्ञापन


जागरण में विधायक राजेश जून भी परिवार सहित शामिल हुए। उन्होंने माता रानी के दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। रातभर चले भजन-कीर्तन के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे रहे। कन्हैया मित्तल की प्रस्तुतियों पर महिलाओं, युवाओं और अन्य श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा और श्रद्धालु माता रानी के जयकारे लगाते हुए भजनों पर झूमते नजर आए। इनके अलावा गायक हेमंत ठाकुर, किशोरी कनिष्का, संजय शर्मा, कथा व्यास डिंपी राम भी पहुंचे।
विज्ञापन




भजनों से भक्तिमय हुआ माहौल

जागरण में माता रानी की महिमा के साथ श्याम बाबा के भजन भी प्रस्तुत किए गए। गायक कन्हैया मित्तल ने हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, इतिहास बना दूंगा, रिंगस से मोड़ से... जैसे लोकप्रिय भजनों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। वहीं, माता रानी की भेंटों पर भक्तों ने तालियां बजाकर और जयकारे लगाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। रात बढ़ने के साथ ही पंडाल में श्रद्धालुओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी बनी रही। भजन-कीर्तन और माता रानी के जयकारों से हुडा ग्राउंड का वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया। आयोजन में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर सुख, शांति और खुशहाली की प्रार्थना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

-फोटो 87 : माता रानी के जागरण में भजन प्रस्तुत करते गायक कन्हैया मित्तल। स्रोत समिति

-फोटो 88 : माता रानी के जागरण में मौजूद श्रद्धालु। स्रोत समिति
--------------------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed