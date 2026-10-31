अंडर-19 टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी में बहादुरगढ़ की तनिष्का ने बनाए 56 रन

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बीसीसीआई की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में चार टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें टीम-बी में तनिष्का शर्मा और टीम-सी में पूर्वा सिवाच शामिल हैं। प्रतियोगिता में सभी टीमें लीग चरण में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। इसके बाद फाइनल और तीसरे स्थान के लिए मुकाबला होगा।पहले मैच में टीम-ए और टीम-सी के बीच मुकाबला हुआ। टीम-ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम-सी ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट पर 140 रन बनाए। पूर्वा सिवाच ने 11 गेंदों में नाबाद 11 रन का योगदान दिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम-ए ने 19.4 ओवर में तीन विकेट पर 141 रन बनाकर मैच जीत लिया। गेंदबाजी में पूर्वा ने दो ओवर में 15 रन दिए लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।दूसरे मैच में टीम-बी और टीम-डी आमने-सामने थीं। टीम-बी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 143 रन बनाए। टीम की ओर से तनिष्का शर्मा ने 47 गेंदों में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 56 रन की पारी खेली।