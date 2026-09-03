फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Streets of Badli waterlogged after half an hour of rain; relief from the heat.

आधा घंटे की बारिश से बादली की गलियां जलमग्न, गर्मी से मिली राहत

Thu, 03 Sep 2026 08:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Thu, 03 Sep 2026 08:11 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज़ एजेंसी
विज्ञापन

बादली। दोपहर में हुई करीब आधे घंटे की झमाझम बारिश ने उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी। हालांकि, तेज बारिश के कारण बादली कस्बे की कई गलियों में पानी भर गया जिससे आवागमन में परेशानी हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट आई।
यह बारिश आसपास के गांवों में बूंदाबांदी न होने के बावजूद बादली में जमकर हुई। तेज बारिश से जल निकासी की व्यवस्था प्रभावित हो गई। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। देवीलाल द्वार के पास और पेलपा मोड़ की गली में सबसे अधिक जलभराव देखा गया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। कई लोगों को पानी से भरी गलियों से होकर गुजरना पड़ा।
विज्ञापन

स्थानीय निवासी रामपाल, सचिन और देवेंद्र ने बताया कि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या हर बार सामने आती है। इस समस्या के कारण लोगों को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे भविष्य में बारिश के दौरान गलियों में पानी जमा होने से होने वाली परेशानी से राहत मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed