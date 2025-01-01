आरोपियों को पकड़ने गए एसएचओ और चालक पर हमला, लाठी डंडों से पीटकर वर्दी फाड़ी

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दर्ज एफआईआर के मुताबिक, साल्हावास थाना प्रभारी निरीक्षक बलराज शुक्रवार रात खानपुर कलां में मेला ड्यूटी की चेकिंग और गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि साल्हावास थाने में दर्ज एक मुकदमे का वांछित आरोपी सुंदरहेटी गांव में अपने साथी पवन उर्फ पौना के घर छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने डायल-112 को सूचित किया और पुलिस टीम के साथ मौके पर रेड की।पुलिस ने मौके से पवन उर्फ पौना पुत्र महेंद्र, निवासी सुंदरहेटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पकड़ते ही उसके परिजन मौके पर पहुंच गए और उसे छुड़ाने का प्रयास करने लगे। आरोप है कि पवन उर्फ पौना, एक महिला और उनके 20-25 अन्य साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने एसएचओ बलराज और उनके चालक धर्मेंद्र के साथ मारपीट की जिससे दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए।इसके अलावा थाना प्रभारी के दो मोबाइल फोन, ईयरबड्स और जेब में रखे 8,300 रुपये भी छीन लिए। सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त भी कर दिया। घटना के बाद घायल दोनों पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए सीएचसी जमालपुर में भर्ती कराया गया।आरोपी पक्ष के परिजन शनिवार को सरपंच के नेतृत्व में झज्जर पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। सरपंच का आरोप था कि गांव में रेड करने से पहले पुलिस ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी। यदि पुलिस पहले सूचना देती तो वह स्वयं आरोपी को पुलिस के समक्ष पेश कर देते, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। वहीं, महिला ममता ने पुलिसकर्मियों का कपड़े फाड़ने का आरोप गलत बताया। उसने कहा कि पुलिस ने मामले में गलत तरीके से कार्रवाई की है।वर्ज़नथाना प्रभारी साल्हावास की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में जांच की जा रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।सब इंस्पेक्टर संजय सिंह, थाना साल्हावास