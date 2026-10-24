शीतल मान बनीं उत्तराखंड किसान कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी

विज्ञापन



शीतल मान ने वर्ष 2004 में हरियाणा युवा कांग्रेस की महासचिव के रूप में राजनीतिक सफर शुरू किया। वह प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव भी रह चुकी हैं। वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में रानिया विधानसभा की प्रभारी तथा 2024 के विधानसभा चुनाव में भिवानी और बहादुरगढ़ की पर्यवेक्षक रहीं। वर्तमान में वह अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक हैं। विज्ञापन

फोटो-55: शीतल माल। शीतल मान ने वर्ष 2004 में हरियाणा युवा कांग्रेस की महासचिव के रूप में राजनीतिक सफर शुरू किया। वह प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव भी रह चुकी हैं। वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में रानिया विधानसभा की प्रभारी तथा 2024 के विधानसभा चुनाव में भिवानी और बहादुरगढ़ की पर्यवेक्षक रहीं। वर्तमान में वह अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक हैं।फोटो-55: शीतल माल।

बहादुरगढ़। कांग्रेस हाईकमान ने बहादुरगढ़ की शीतल मान को उत्तराखंड किसान कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के चेयरमैन विधायक सरदार सुखपाल सिंह खैरा ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। शीतल मान ने राहुल गांधी, कुमारी सैलजा, सुखपाल सिंह खैरा और अखिलेश शुक्ला का आभार जताया।