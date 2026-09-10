गहने लूटने के दूसरे आरोपी को भी किया गिरफ्तार

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3 अगस्त को गांव चमनपुरा की एक महिला ने शिकायत दी थी। उसने बताया कि दो व्यक्तियों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे रोका। धोखे से उसके सोने के टॉप्स और दो अंगूठियां लूट लीं। इस पर थाना दुजाना में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने पहले आरोपी सालिंद्रनाथ को गिरफ्तार किया था। सालिंद्रनाथ भी वजीरपुर टिटाना, पानीपत का निवासी है। उससे पूछताछ में वारदात में प्रयुक्त कार और छीनी गई दो अंगूठियां बरामद हुईं। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी अमित को भी पकड़ लिया। संवाद

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बेरी। थाना दुजाना पुलिस ने गहने लूटने के मामले में दूसरे आरोपी अमित को गिरफ्तार किया है। अमित पानीपत के वजीरपुर टिटाना का निवासी है। पुलिस ने उसे झज्जर अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है।