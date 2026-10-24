रचनात्मक उद्यमिता प्रतियोगिता में सत्यम, सिमरन और यशिका ने मारी बाजी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:50 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:50 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर के राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य, प्रबंधन एवं अर्थशास्त्र विभागों की ओर से आयोजित रचनात्मक उद्यमिता प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पाक-कला, दीया सजावट और बेकार वस्तुओं से उपयोगी सामान बनाने में प्रतिभा दिखाई। तीनों प्रतियोगिताओं में सत्यम, सिमरन और यशिका ने प्रथम स्थान हासिल किया।
पाक-कला प्रतियोगिता में सत्यम प्रथम, रोनेन द्वितीय और आयुष तृतीय रहे। दीया सजावट में सिमरन ने पहला, कामिनी ने दूसरा और जैस्मिन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, बेकार वस्तुओं से उपयोगी सामान बनाने की प्रतियोगिता में यशिका प्रथम, वैष्णवी द्वितीय और सुष्म तृतीय स्थान पर रहीं।
महाविद्यालय की प्राचार्य सुषमा छाबड़ा ने कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता की सोच विकसित करती हैं। साथ ही, ये संसाधनों के पुन: उपयोग और पर्यावरण अनुकूल नवाचार को बढ़ावा देती हैं। इससे विद्यार्थियों को स्वरोजगार के अवसर तलाशने की प्रेरणा भी मिलती है।
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प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन मीनाक्षी कालरा, रीना कुमारी, किरण, धर्मेंद्र और पूनम ने किया। इस अवसर पर तीनों विभागों के संकाय सदस्य मौजूद रहे।
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पाक-कला प्रतियोगिता में सत्यम प्रथम, रोनेन द्वितीय और आयुष तृतीय रहे। दीया सजावट में सिमरन ने पहला, कामिनी ने दूसरा और जैस्मिन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, बेकार वस्तुओं से उपयोगी सामान बनाने की प्रतियोगिता में यशिका प्रथम, वैष्णवी द्वितीय और सुष्म तृतीय स्थान पर रहीं।
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महाविद्यालय की प्राचार्य सुषमा छाबड़ा ने कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता की सोच विकसित करती हैं। साथ ही, ये संसाधनों के पुन: उपयोग और पर्यावरण अनुकूल नवाचार को बढ़ावा देती हैं। इससे विद्यार्थियों को स्वरोजगार के अवसर तलाशने की प्रेरणा भी मिलती है।
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प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन मीनाक्षी कालरा, रीना कुमारी, किरण, धर्मेंद्र और पूनम ने किया। इस अवसर पर तीनों विभागों के संकाय सदस्य मौजूद रहे।