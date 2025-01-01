पहले दिन बिना विकेट के रहे सम्मी कादयान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:26 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:26 AM IST
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झज्जर। अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लीग मुकाबले में हरियाणा की ओर से खेल रहे बेरी निवासी सम्मी कादयान पहले दिन विकेट हासिल नहीं कर सके। गुरुग्राम के सुल्तानपुर स्थित गुरुग्राम क्रिकेट ग्राउंड (एसआरएनसीसी) में हरियाणा और विदर्भ के बीच खेले जा रहे मैच में सम्मी ने 13 ओवर गेंदबाजी की।
विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में छह विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए। संवाद
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विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में छह विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए। संवाद