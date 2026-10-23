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Hindi News ›   City & states ›   Sahil Kadian from Dharana to compete for a medal at the World Championships

वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक के लिए उतरेंगे ढराणा साहिल कादियान

Fri, 23 Oct 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:52 AM IST
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Sahil Kadian from Dharana to compete for a medal at the World Championships
-फोटो 92 : हिंद केसरी अखाड़े के संचालक धर्मेंद्र के साथ साहिल कादियान। स्रोत कोच
बहादुरगढ़। झज्जर जिले के ढराणा गांव निवासी पहलवान साहिल कादियान कजाकिस्तान में होने वाली सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह ग्रीको रोमन कुश्ती के 63 किलोग्राम भारवर्ग में चुनौती पेश करेंगे। हिंद केसरी सोनू अखाड़े में अभ्यास करने वाले साहिल से पदक की उम्मीद है।
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कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 24 अक्तूबर से एक नवंबर तक प्रतियोगिता होगी। साहिल बुधवार देर रात चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले अखाड़े में कोचों और साथी पहलवानों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।
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साहिल पिछले पांच वर्षों से हिंद केसरी सोनू अखाड़े में अभ्यास कर रहे हैं। वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुके हैं। हाल ही में मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। अब उनकी नजर विश्व चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने पर है।
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इस मौके पर हिंद केसरी सोनू पहलवान, कॉमनवेल्थ चैंपियन धर्मेंद्र दलाल, अर्जुन अवॉर्डी कोच ओमवीर सिंह, कोच अनुराग, मुकेश, रिंकू, सुधीर और सेठी सहित अन्य मौजूद रहे। सभी ने साहिल को प्रतियोगिता में सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।





-फोटो 92 : हिंद केसरी अखाड़े के संचालक धर्मेंद्र के साथ साहिल कादियान। स्रोत कोच

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