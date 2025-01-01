सिविल अस्पताल की जर्जर दीवारों की मरम्मत शुरू, सौंदर्यीकरण का काम जारी

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अस्पताल की बाहरी इमारत पर भी रंग-रोगन और सुधार कार्य के लिए ढांचा तैयार किया गया है। सुंदरीकरण का कार्य लगभग 25 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है।बारिश की वजह से कई दीवारों पर नमी आ गई थी। एपीसी (एल्युमीनियम कंपोजिट पैनल) सीट से अस्पताल के ट्रामा सेंटर की इमारत पर नमी वाली दीवारों को ढकने का कार्य भी किया जा रहा है।अस्पताल की मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद बिजली का काम भी कराया जाएगा। इसमें टूटे हुए और खराब सभी बिजली के उपकरणों को बदल दिया जाएगा। बारिश के कारण जो छत लीक कर रही थी उसे ठीक करा दिया गया है। टूटे हुए खिड़की दरवाजों को भी ठीक करवाया जाएगा।अस्पताल के सुंदरीकरण और मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। अस्पताल को बेहतर स्वरूप देने के लिए वर्ष 2027 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान भवन की मरम्मत के साथ व्यवस्थाओं में भी सुधार किया जाएगा।फोटो 102 : नागरिक अस्पताल के ट्रामा सेंटर में जारी कार्य। संवादफोटो 103: अस्पताल की पुरानी टाइलों को हटाते मजदूर। संवाद