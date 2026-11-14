रेड जोन बरकरार, घुट रहा है बहादुरगढ़ का दम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:45 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:45 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार दूसरे दिन रेड जोन में रहा। शुक्रवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 326 दर्ज किया गया, जबकि दिन का औसत स्तर 308 रहा। आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के कारण प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट आई। हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब बनी हुई है। शहरवासियों को दमघोंटू हवा से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
शहर में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर भी प्रदूषण बढ़ने का कारण बने हुए हैं। कई स्थानों पर कूड़े में आग लगाए जाने से वहां से उठता काला धुआं वातावरण को दूषित कर रहा है। निजामपुर रोड पर शुक्रवार को भी कूड़े के ढेर में आग लग गई। इससे काफी देर तक धुआं उठता रहा। इसके बावजूद खुले में पड़े कूड़े और उसमें आग लगने की घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।
नगर परिषद की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव बहुत कारगर नहीं होता दिख रहा है। कई स्थानों पर दिन में केवल एक बार पानी का छिड़काव किया जाता है। कुछ ही देर में सड़कें सूख जाती हैं और वाहनों की आवाजाही के साथ दोबारा धूल उड़ने लगती है। ऐसे में धूल नियंत्रण के लिए बार-बार पानी का छिड़काव करने की जरूरत है।
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हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने बताया कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। मौसम की वजह से प्रदूषण बढ़ा हुआ है।
छठ महापर्व में आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ने की आशंका
छठ महापर्व के दौरान आतिशबाजी होने से भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। पहले से ही खराब वायु गुणवत्ता के बीच आतिशबाजी और कूड़ा जलाने की घटनाएं स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में एक्यूआई में सुधार होना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है।
तारीख एक्यूआई
8 नवंबर 325
9 नवंबर 400
10 नवंबर 299
11 नवंबर 296
12 नवंबर 346
13 नवंबर 308
फोटो-51: बहादुरगढ़ में छाया स्मॉग। संवाद
फोटो-55: बहादुरगढ़ के निजामपुर रोड पर कूड़े में लगी आग से उठता धुआं। संवाद
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शहर में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर भी प्रदूषण बढ़ने का कारण बने हुए हैं। कई स्थानों पर कूड़े में आग लगाए जाने से वहां से उठता काला धुआं वातावरण को दूषित कर रहा है। निजामपुर रोड पर शुक्रवार को भी कूड़े के ढेर में आग लग गई। इससे काफी देर तक धुआं उठता रहा। इसके बावजूद खुले में पड़े कूड़े और उसमें आग लगने की घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।
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नगर परिषद की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव बहुत कारगर नहीं होता दिख रहा है। कई स्थानों पर दिन में केवल एक बार पानी का छिड़काव किया जाता है। कुछ ही देर में सड़कें सूख जाती हैं और वाहनों की आवाजाही के साथ दोबारा धूल उड़ने लगती है। ऐसे में धूल नियंत्रण के लिए बार-बार पानी का छिड़काव करने की जरूरत है।
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हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने बताया कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। मौसम की वजह से प्रदूषण बढ़ा हुआ है।
छठ महापर्व में आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ने की आशंका
छठ महापर्व के दौरान आतिशबाजी होने से भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। पहले से ही खराब वायु गुणवत्ता के बीच आतिशबाजी और कूड़ा जलाने की घटनाएं स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में एक्यूआई में सुधार होना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है।
तारीख एक्यूआई
8 नवंबर 325
9 नवंबर 400
10 नवंबर 299
11 नवंबर 296
12 नवंबर 346
13 नवंबर 308
फोटो-51: बहादुरगढ़ में छाया स्मॉग। संवाद
फोटो-55: बहादुरगढ़ के निजामपुर रोड पर कूड़े में लगी आग से उठता धुआं। संवाद