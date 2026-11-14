रेड जोन बरकरार, घुट रहा है बहादुरगढ़ का दम

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शहर में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर भी प्रदूषण बढ़ने का कारण बने हुए हैं। कई स्थानों पर कूड़े में आग लगाए जाने से वहां से उठता काला धुआं वातावरण को दूषित कर रहा है। निजामपुर रोड पर शुक्रवार को भी कूड़े के ढेर में आग लग गई। इससे काफी देर तक धुआं उठता रहा। इसके बावजूद खुले में पड़े कूड़े और उसमें आग लगने की घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।नगर परिषद की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव बहुत कारगर नहीं होता दिख रहा है। कई स्थानों पर दिन में केवल एक बार पानी का छिड़काव किया जाता है। कुछ ही देर में सड़कें सूख जाती हैं और वाहनों की आवाजाही के साथ दोबारा धूल उड़ने लगती है। ऐसे में धूल नियंत्रण के लिए बार-बार पानी का छिड़काव करने की जरूरत है।हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने बताया कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। मौसम की वजह से प्रदूषण बढ़ा हुआ है।छठ महापर्व के दौरान आतिशबाजी होने से भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। पहले से ही खराब वायु गुणवत्ता के बीच आतिशबाजी और कूड़ा जलाने की घटनाएं स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में एक्यूआई में सुधार होना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है।8 नवंबर 3259 नवंबर 40010 नवंबर 29911 नवंबर 29612 नवंबर 34613 नवंबर 308फोटो-51: बहादुरगढ़ में छाया स्मॉग। संवादफोटो-55: बहादुरगढ़ के निजामपुर रोड पर कूड़े में लगी आग से उठता धुआं। संवाद