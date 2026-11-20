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समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लक्ष्मीबाई का नाम वीरांगना के रूप में दर्ज है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उनकी बहादुरी के किस्से कविताओं और लोकगीतों में मिलते हैं। बच्चों की जुबान पर उनके साहस और वीरता के किस्से मशहूर हैं। वहीं समिति सदस्यों उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।

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गुभाना। गांव गुभाना के लोकहित पुस्तकालय में महान स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। समिति सदस्यों और ग्रामीणों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया।