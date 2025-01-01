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Hindi News ›   City & states ›   Rain expected from September 15 to 19; yellow alert issued.

15 से 19 सितंबर तक बारिश के आसार, येलो अलर्ट

Mon, 14 Sep 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Mon, 14 Sep 2026 12:22 AM IST
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झज्जर। शहर और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार रात बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम में ठंडक बनी रही। रविवार को दिनभर मौसम साफ रहा और तेज धूप निकली। बारिश के बाद अचानक धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शनिवार को अधिकतम 31 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
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शनिवार रात झज्जर में 1, बहादुरगढ़ में 3, बादली में 5, बेरी में 1.5, मातनहेल में 2.5 और साल्हावास में 4.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार, इस वर्ष अल-नीनो का मानसून पर मिलाजुला असर रहा है। 15 से 19 सितंबर के बीच हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में फिर से मानसूनी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 15 सितंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मानसून टर्फ के क्षेत्र में पहुंचने और इसके साथ इंटरैक्शन की संभावना है। इससे 60-70 प्रतिशत क्षेत्रों में बारिश हो सकती है।
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बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम को देखते हुए फसलों की कटाई और भंडारण का कार्य करें तथा तिरपाल आदि की व्यवस्था रखें। संवाद
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