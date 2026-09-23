फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Prayed for the happiness and prosperity of the family.

परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की

Wed, 23 Sep 2026 09:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Wed, 23 Sep 2026 09:24 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

झज्जर। परिवर्तिनी एकादशी के अवसर पर सिद्ध बाबा कांशीगिरि जी महाराज मंदिर में 321वां सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या आयोजित की गई। भक्तों ने मंदिर पहुंचकर भगवान विष्णु, गणपति और हनुमानजी की पूजा-अर्चना की। उन्होंने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की।
पवन कौशिक ने बताया कि भाद्र शुक्ल की एकादशी भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखने वालों को भगवान विष्णु और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। पूजा, उपवास और कथा श्रवण से पुण्य की प्राप्ति होती है। समिति के मनीष मेहता ने कार्यक्रम की जानकारी दी।
विज्ञापन

कार्यक्रम में पवन कौशिक, योगेश रंजन, भारत भूषण नंदा, प्रीति गाबा और संध्या आर्य सहित श्रद्धालुओं ने संगीतमयी श्री सुंदरकांड पाठ का सामूहिक गायन किया। ताराचंद भूटानी, भारत भूषण नंदा, राजेंद्र वधवा, दिनेश दुजाना और नयन हंस ने भजन प्रस्तुत किए। योगेश रंजन, संगीता वर्मा, संतोष हंस, पूनम छाबड़ा, सुषमा गोसाई और इंदू भूगड़ा ने भी भजन गाए। बाबा चालीसा, हनुमान चालीसा और आरती के बाद शिवम तनेजा ने प्रसाद वितरित किया। मंदिर समिति के प्रधान सुधांशु हंस और उपप्रधान प्रदीप काठपालिया सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed