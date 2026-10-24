बादली के गांवों में 48 घंटे से बिजली गुल, सीएचसी में सेवाएं प्रभावित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बिजली न होने से जलघरों की मोटरें नहीं चल पा रही हैं और ग्रामीणों को पानी के लिए हैंडपंप व निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गांवों में दूध से लस्सी-छाछ बनाने वाली मोटरें भी बंद हैं।सीएचसी बादली में रातभर बिजली नहीं रहने से वार्डों में अंधेरा रहा। एक महिला ने बताया कि प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान रात के अंधेरे में डर लगता है।जन स्वास्थ्य विभाग की एसडीओ सर्वजीत ने बताया कि जरूरत के अनुसार जनरेटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिलहाल झज्जर से दो जनरेटर मंगवाए गए हैं।बादली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। रातभर बिजली न रहने से वार्ड में अंधेरा छाया रहा। डिलीवरी के लिए आई महिला गीता ने बताया कि रात को अंधेरे में बहुत डर लगता है। जनरेटर में भी तकनीकी खराबी के कारण एक्स-रे और ईसीजी सेवाएं ठप हैं।फोटो नंबर 71: सीएचसी बादली में डिलीवरी के बाद अंधेरे में बच्चे को संभालती एक महिला। संवाद