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Hindi News ›   City & states ›   Power out for 48 hours in Badli-area villages; services at CHC affected

बादली के गांवों में 48 घंटे से बिजली गुल, सीएचसी में सेवाएं प्रभावित

Sat, 24 Oct 2026 02:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:50 AM IST
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Power out for 48 hours in Badli-area villages; services at CHC affected
फोटो नंबर 71: सीएचसी बादली में डिलीवरी के बाद अंधेरे में बच्चे को संभालती एक महिला। (संवाद) - फोटो : Archive
बादली। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बादली क्षेत्र के गांवों में पिछले 48 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। इससे पेयजल संकट गहरा गया है और घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। आटा चक्कियां बंद होने से लोगों को पिसाई की परेशानी हो रही है, बिजली संकट का असर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बादली की सेवाओं पर भी पड़ा है।
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बिजली न होने से जलघरों की मोटरें नहीं चल पा रही हैं और ग्रामीणों को पानी के लिए हैंडपंप व निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गांवों में दूध से लस्सी-छाछ बनाने वाली मोटरें भी बंद हैं।
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सीएचसी बादली में रातभर बिजली नहीं रहने से वार्डों में अंधेरा रहा। एक महिला ने बताया कि प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान रात के अंधेरे में डर लगता है।
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जन स्वास्थ्य विभाग की एसडीओ सर्वजीत ने बताया कि जरूरत के अनुसार जनरेटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिलहाल झज्जर से दो जनरेटर मंगवाए गए हैं।
सीएचसी बादली में रातभर अंधेरा, मरीजों में दहशत
बादली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। रातभर बिजली न रहने से वार्ड में अंधेरा छाया रहा। डिलीवरी के लिए आई महिला गीता ने बताया कि रात को अंधेरे में बहुत डर लगता है। जनरेटर में भी तकनीकी खराबी के कारण एक्स-रे और ईसीजी सेवाएं ठप हैं।

फोटो नंबर 71: सीएचसी बादली में डिलीवरी के बाद अंधेरे में बच्चे को संभालती एक महिला। संवाद
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