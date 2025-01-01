सीवर के गंदे पानी में घुस कर निकल रहे लोग, शिकायतों के बाद भी नहीं मिला समाधान

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अधिकारियों से शिकायतें, फिर भी राहत नहीं

लोगों ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित रूप से समस्या से अवगत कराया। इसके अलावा विभाग के मुख्यालय स्तर पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई गई। बहादुरगढ़ एसडीएम कार्यालय में आयोजित समाधान शिविर में भी लोगों ने सीवर समस्या को प्रमुखता से उठाया था और समाधान की मांग की थी। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को सीएम विंडो के माध्यम से भी शिकायत भेजी गई। तमाम शिकायतों और लगातार गुहार लगाने के बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। विज्ञापन



अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लगाएंगे गुहार

लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होने से स्थानीय निवासी नाराज हैं। उन्होंने अब अपनी समस्या को उच्च स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। लोगों ने बताया कि आगामी दिनों में वे अपनी समस्या को लेकर राष्ट्रपति को शिकायत भेजेंगे। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी लिखित शिकायत भेजी जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

वर्जन- समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही लोगों को राहत दिलाई जाएगी

संजय रोहिल्ला ईओ नगर परिषद अधिकारियों से शिकायतें, फिर भी राहत नहींलोगों ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित रूप से समस्या से अवगत कराया। इसके अलावा विभाग के मुख्यालय स्तर पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई गई। बहादुरगढ़ एसडीएम कार्यालय में आयोजित समाधान शिविर में भी लोगों ने सीवर समस्या को प्रमुखता से उठाया था और समाधान की मांग की थी। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को सीएम विंडो के माध्यम से भी शिकायत भेजी गई। तमाम शिकायतों और लगातार गुहार लगाने के बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लगाएंगे गुहारलगातार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होने से स्थानीय निवासी नाराज हैं। उन्होंने अब अपनी समस्या को उच्च स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। लोगों ने बताया कि आगामी दिनों में वे अपनी समस्या को लेकर राष्ट्रपति को शिकायत भेजेंगे। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी लिखित शिकायत भेजी जाएगी।वर्जन- समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही लोगों को राहत दिलाई जाएगीसंजय रोहिल्ला ईओ नगर परिषद

बहादुरगढ़। शहर के बाग वाला मोहल्ला में सीवर लाइन लंबे समय से अवरुद्ध है। गंदा पानी आए दिन गलियों और घरों के बाहर जमा रहता है। इससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। दूषित पानी और दुर्गंध के कारण स्थानीय निवासी नारकीय परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। बार-बार शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय निवासी अनीता देवी, शालू, कृष्णा, विद्या देवी, अशोक कुमार, वीरेंद्र सिंह, भारत, बलजीत, सुरेश और सुनील ने बताया कि मोहल्ले की सीवर व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। सीवर का दूषित पानी गलियों में जमा रहने से छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है। निवासियों का कहना है कि यदि शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं होना है तो वे अपनी फरियाद किसके सामने रखें। बागवाला मोहल्ला के साथ-साथ किला मोहल्ला, संजय कॉलोनी और बसंत विहार सहित आसपास के कई क्षेत्रों में भी सीवरेज और जलभराव की समस्या बनी हुई है।