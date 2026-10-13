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Hindi News ›   City & states ›   Overcast conditions from morning till afternoon; farmers' concerns mount.

सुबह से दोपहर तक छाई बादलवाई, बढ़ी किसानों की चिंता

Tue, 13 Oct 2026 02:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:56 AM IST
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झज्जर। शहर और आसपास के क्षेत्र में सोमवार को लगातार दूसरे दिन बादल छाए रहे। इससे धान की कटाई कर रहे किसानों की चिंता बढ़ गई। दोपहर दो बजे धूप निकल गई। मंडियों में धान और बाजरे की फसल भी पहुंचने लगी है। हालांकि, बारिश नहीं होने से किसानों को राहत मिली।
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मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। 14 अक्तूबर को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 14 से 16 अक्तूबर के दौरान हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं।
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