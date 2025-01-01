लकड़िया-कबूलपुर मार्ग पर जल निकासी न होने से राहगीर परेशान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:05 AM IST
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बेरी।
लकड़िया-कबूलपुर मार्ग पर गांव धांधलान के पास जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों और राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है।
करीब एक साल पहले मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से इसी मार्ग पर टाइलें बिछाई गई थीं, लेकिन पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो जाता है। इससे मार्ग से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण विनोद, संजय, राजेश, नरेश का कहना है कि करीब एक साल पहले लकड़िया-कबूलपुर मार्ग पर टाइलें बिछाते समय जल निकासी की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। बारिश होने पर पानी सड़क पर जमा हो जाता है और कई बार काफी समय तक वहीं खड़ा रहता है। जलभराव के कारण सड़क पर फिसलन हो जाती है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल राहगीरों को भी परेशानी होती है।
ग्रामीणों ने बताया कि लगातार पानी जमा रहने से टाइलों के आसपास की मिट्टी भी कमजोर हो रही है। यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो जगह-जगह टाइलें धंस जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाती तो वर्तमान में यह समस्या नहीं होती।
वर्जन
करीब एक साल पहले लकड़िया-कबूलपुर मार्ग पर गांव धांधलान फिरनी पर टाइलें मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से बिछाई गई। पानी निकासी के लिए सड़क के साथ नाली बनाने का काम पंचायत का होता हैं मार्केटिंग बोर्ड का नही।
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सुधीर, कनिष्ठ अभियंता, मार्केटिंग बोर्ड, झज्जर
वर्जन
अगर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से लकड़िया-कबूलपुर मार्ग पर गांव धांधलान के पास नाली निर्माण को लेकर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से एनओसी दी जाती हैं। तो पंचायत पानी निकासी के लिए नाली बनाने को तैयार हैं। अन्यथा ग्रामीणों को इसी प्रकार समस्या का सामना करना पड़ेगा।
विजय कुमार, सरपंच धांधलान
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लकड़िया-कबूलपुर मार्ग पर गांव धांधलान के पास जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों और राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है।
करीब एक साल पहले मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से इसी मार्ग पर टाइलें बिछाई गई थीं, लेकिन पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो जाता है। इससे मार्ग से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण विनोद, संजय, राजेश, नरेश का कहना है कि करीब एक साल पहले लकड़िया-कबूलपुर मार्ग पर टाइलें बिछाते समय जल निकासी की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। बारिश होने पर पानी सड़क पर जमा हो जाता है और कई बार काफी समय तक वहीं खड़ा रहता है। जलभराव के कारण सड़क पर फिसलन हो जाती है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल राहगीरों को भी परेशानी होती है।
ग्रामीणों ने बताया कि लगातार पानी जमा रहने से टाइलों के आसपास की मिट्टी भी कमजोर हो रही है। यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो जगह-जगह टाइलें धंस जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाती तो वर्तमान में यह समस्या नहीं होती।
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करीब एक साल पहले लकड़िया-कबूलपुर मार्ग पर गांव धांधलान फिरनी पर टाइलें मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से बिछाई गई। पानी निकासी के लिए सड़क के साथ नाली बनाने का काम पंचायत का होता हैं मार्केटिंग बोर्ड का नही।
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सुधीर, कनिष्ठ अभियंता, मार्केटिंग बोर्ड, झज्जर
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अगर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से लकड़िया-कबूलपुर मार्ग पर गांव धांधलान के पास नाली निर्माण को लेकर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से एनओसी दी जाती हैं। तो पंचायत पानी निकासी के लिए नाली बनाने को तैयार हैं। अन्यथा ग्रामीणों को इसी प्रकार समस्या का सामना करना पड़ेगा।
विजय कुमार, सरपंच धांधलान