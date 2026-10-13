नेहरू कॉलेज की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ, आरती ने तीन स्पर्धाओं में मारी बाजी

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छात्राओं की 400 मीटर रिले रेस में प्रिया, रूपांक्षी, महंत और प्रिया की टीम प्रथम रही। किरण यादव, अपेक्षा, कीमत और बबली की टीम दूसरे और आरती, विंशु, तन्नु व खुशी की टीम तीसरे स्थान पर रही।छात्रों की 800 मीटर दौड़ में आशीष कुमार प्रथम, साहिल द्वितीय और कार्तिक तृतीय रहे। गोला फेंक में गौरव ने पहला, मान ने दूसरा और सिद्धार्थ ने तीसरा स्थान हासिल किया। लंबी कूद में गर्वित शर्मा प्रथम, शुभम द्वितीय और राहुल तृतीय रहे। 400 मीटर दौड़ में गर्वित शर्मा, आशीष कुमार और साहिल क्रमशः पहले तीन स्थानों पर रहे। 200 मीटर दौड़ में दिनेश प्रथम, आशीष द्वितीय और कुणाल तृतीय रहे।छात्रों की 400 मीटर रिले रेस में नितेश, कुणाल, भावेश और गर्वित शर्मा की टीम प्रथम रही। दिनेश, पंकज, मुकेश धनखड़ और दीपांशु की टीम दूसरे तथा साहिल, गौरव, श्याम दास और हरबीर की टीम तीसरे स्थान पर रही।प्राचार्य प्रो. दलबीर सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। सुरुचि फोगाट ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन, आत्मविश्वास और नियमित अभ्यास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक और अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।