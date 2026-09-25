नव पंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने कराया यज्ञ

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झज्जर। नव पंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से राजपूत धर्मशाला, सेक्टर-6 में यज्ञ का आयोजन किया गया। ब्रह्मचारी आचार्य इंद्रजीत ने विधिवत हवन संपन्न करवाया। यज्ञ के माध्यम से बच्चों को संस्कार, सद्विचार और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि आयुष विभाग के डॉ. पवन ने बच्चों को पौष्टिक भोजन लेने तथा जंक फूड और अत्यधिक तले-भुने खाद्य पदार्थों से बचने के लिए जागरूक किया। आर्य समाज के महामंत्री नरेश ने बच्चों की शिक्षा के लिए 11 हजार रुपये सहयोग राशि दी। संस्था संचालक पंकज मलिक ने अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर डॉ. संपत सिंह, जितेंद्र राय, जय कौशिक और पंडित गोविंद मौजूद रहे।